***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
20.07.2023 18:25
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait finansal raporlarının, 08 Ağustos 2023 Salı günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 08/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173985
BIST
'
18:056.682
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 110,83
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
18:0526,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
18:0529,8414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1660
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
18:051.697,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,28
|Açılış
|: 1.697,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.693,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|115,50
|361.600.272
|% 10,00
|
|TSKB
|5,72
|1.172.915.664
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.562.396
|% 10,00
|
|ECZYT
|184,80
|443.517.578
|% 10,00
|
|YEOTK
|132,00
|1.040.499.836
|% 10,00
|
|RALYH
|77,45
|265.283.134
|% -9,99
|
|EMKEL
|16,24
|408.888.862
|% -9,98
|
|EUYO
|16,41
|17.325.431
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|22.116.276
|% -9,96
|
|MAALT
|576,00
|94.038.584
|% -5,71
|
|THYAO
|225,20
|11.688.795.566
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.163.771.194
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|ASELS
|73,65
|5.603.771.274
|% 2,86
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,51
|5.173.960.891
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,95
|988.808.319
|% 5,36
|
|ODAS
|9,80
|2.955.482.605
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8031
|26,8086
|% 0,09
|
|Euro
|29,8261
|29,8521
|% -0,52
|
|Sterlin
|34,3531
|34,5254
|% -0,57
|
|Frank
|30,7548
|30,9401
|% -1,04
|
|Riyal
|7,1251
|7,1608
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-7,38
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.697
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.137
|11.324
|-52,00
|
|Yarım
|5.569
|5.688
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.844
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TSKB
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 868, 210 adet işlem
-
17:58ALFAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 664.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 873 adet işlem
-
17:57VAKFN
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 766, 443 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 89 artarak (% 1.19 ) 7, 294
-
17:56XU100
Endeks 6, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 137, 752.00 milyon TL de