***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.08.2022 20:15
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılına ilişkin beklentiler,
İç Pazar: Satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlara ve finansman zorluklarına rağmen 2021'e kıyasla yüksek tek haneli oradanda büyüme Uluslararası Pazarlar: Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, artaması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde, Avrupa'da resesyon beklentilerine rağmen ihracat pazarlarında orta-onlu yüzdelerde hacim büyümesi Satış Hacmi: 2022 toplam satış adetlerinde bir önceki yıla göre orta-onlu yüzdelerde hacim büyümesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053824
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0324
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.033,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8869
|17,8916
|% -0,32
|
|Euro
|18,2624
|18,2967
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,5579
|21,6660
|% -0,15
|
|Frank
|18,6852
|18,7978
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7456
|4,7694
|% -0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,71
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.915
|6.989
|2,00
|
|Yarım
|3.369
|3.417
|1,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,06
|96,06
|-0,59
|