***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 13.07.2023Genel Kurul Tarihi 11.08.2023Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - Kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 A Grubu Hususi Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Group A Special Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Hususi Toplantı - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Special Meeting - Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Hususi Toplantı - Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Special Meeting - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Amendment to The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.08.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Anadolu Isuzu A Grubu Hususi Toplantı Tutanağı - 11.08.2023.pdf - TutanakEK: 2 Anadolu Isuzu 11.08.2023 A Grubu Hususi Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 11 Ağustos 2023 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189746BIST