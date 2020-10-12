***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 Adet Otobüs Alınmasıİhaleyi Açan TarafKişinev Belediyesi (Moldova)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi10/09/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih10/10/2020İhale SonucuTeklifimiz Kişinev Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiştir.İhale Bedeli13.250.000 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım13.250.000 EuroOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%7,71 (31.12.2019 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarŞirketimiz, Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine 10 Eylül 2020 tarihinde teklif vermiş olup teklifimizin kazanan teklif olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Toplam ihale bedeli yaklaşık 13,3 milyon Euro olup 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır. Teslimatların 2020 ve 2021 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.09.2020 tarihli kararı ile verdiği yetkiye istinaden, ihaleye teklif verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880631BIST