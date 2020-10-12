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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.10.2020 09:25
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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 Adet Otobüs Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Kişinev Belediyesi (Moldova)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/09/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
10/10/2020
İhale Sonucu
Teklifimiz Kişinev Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiştir.
İhale Bedeli
13.250.000 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
13.250.000 Euro
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%7,71 (31.12.2019 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

Şirketimiz, Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine 10 Eylül 2020 tarihinde teklif vermiş olup teklifimizin kazanan teklif olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
Toplam ihale bedeli yaklaşık 13,3 milyon Euro olup 100 adet otobüs teslimatı  ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır. Teslimatların 2020 ve 2021 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.09.2020 tarihli kararı ile verdiği yetkiye istinaden, ihaleye teklif verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880631


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Yarım 1.554 1.594 1,14  
Çeyrek 779 797 0,57  
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Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,04  
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