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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.11.2020 09:50
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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
Teklifimiz değerlendirme dışı bırakılmıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına en iyi teklifin, Şirketimiz tarafından verildiği 15 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.
11 Kasım 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre yapılan incelemeler sonucunda, teklifimizin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. Şirketimizce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, konuya ilişkin olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz başvurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888039


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BFREN 1.145,80 40.592.920 % 9,99  
DOAS 28,86 76.535.413 % 9,98  
TLMAN 36,58 9.930.368 % 9,98  
BMELK 17,85 1.110.913 % 9,98  
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Riyal 2,0913 2,1018 % 0,96  
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Altın Ons 1.866 1.867 2,74  
Altın Gr. 473 473 5,66  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 -0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,03  
B. Petrol 43,87 43,87 0,08  
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