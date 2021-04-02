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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

02.04.2021 21:49



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020-16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 Adet Otobüs Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Kişinev Belediyesi (Moldova)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Teklifimiz değerlendirilmektedir.
İhale Bedeli
12.720.000 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
12.720.000 Euro
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,16 (31.12.2020 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

   Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalenin kazanıldığı 12 Ekim 2020 tarihli ilgili ihalenin iptal edildiği de 16 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu.
Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalesine 2 Nisan 2021 tarihinde teklif verilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 milyon Euro olup 100 adet otobüs teslimatı  ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923037


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AVGYO 3,96 21.942.555 % 10,00  
DERHL 8,69 22.191.285 % 10,00  
COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
ALKA 20,36 29.494.559 % 9,99  
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Altın Ons 1.732 1.733 3,08  
Altın Gr. 455 455 4,02  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,97 0,00  
Gümüş Gr. 6,54 6,54 0,03  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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