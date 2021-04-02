***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020-16.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 Adet Otobüs Alınmasıİhaleyi Açan TarafKişinev Belediyesi (Moldova)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi02/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuTeklifimiz değerlendirilmektedir.İhale Bedeli12.720.000 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım12.720.000 EuroOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%9,16 (31.12.2020 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarMoldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalenin kazanıldığı 12 Ekim 2020 tarihli ilgili ihalenin iptal edildiği de 16 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu.Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalesine 2 Nisan 2021 tarihinde teklif verilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 milyon Euro olup 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923037BIST