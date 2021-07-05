***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.07.2021 09:24
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020-12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizce katılım gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu otobüs alım ihalesine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK) nezdinde yapmış olduğumuz itirazen şikayet başvurusunun reddine dair KİK kararına karşı açmış olduğumuz yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 12 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla duyurulmuştu. Davanın reddine dair karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, Şirketimiz ilgili karara karşı, yasanın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, uygun kanun yoluna başvuracaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946030
BIST
10:341.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:348,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:3410,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:34500,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:34
|EUKYO
|7,26
|4.782.174
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|7.880.564
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.455.555
|% 10,00
|
|SELVA
|5,87
|17.257.619
|% 9,31
|
|KRVGD
|15,66
|46.652.833
|% 8,90
|
|PKENT
|2.304,00
|484.396
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,16
|6.763.850
|% -4,44
|
|VERTU
|22,84
|7.368.424
|% -4,03
|
|POLTK
|360,00
|1.239.083
|% -3,20
|
|THYAO
|13,99
|314.749.191
|% 1,82
|
|ARCLK
|32,68
|145.107.006
|% 0,93
|
|SASA
|29,08
|123.752.669
|% 1,61
|
|MEDTR
|31,90
|116.758.775
|% 3,57
|
|KOZAL
|112,90
|77.973.387
|% 0,09
|
|PEKGY
|1,25
|33.987.527
|% 3,31
|
|THYAO
|13,99
|314.749.191
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,89
|30.461.271
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|17.571.339
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,56
|36.249.195
|% 3,23
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6809
|8,6842
|% 0,05
|
|Euro
|10,3055
|10,3116
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9927
|12,0529
|% 0,20
|
|Frank
|9,3833
|9,4398
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3119
|2,3235
|% 0,20
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,38
|
|Altın Gr.
|500
|501
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,24
|