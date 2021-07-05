***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020-12.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/11/2020İhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizce katılım gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu otobüs alım ihalesine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK) nezdinde yapmış olduğumuz itirazen şikayet başvurusunun reddine dair KİK kararına karşı açmış olduğumuz yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 12 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla duyurulmuştu. Davanın reddine dair karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, Şirketimiz ilgili karara karşı, yasanın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, uygun kanun yoluna başvuracaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946030BIST