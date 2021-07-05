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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.07.2021 09:24



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020-12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizce katılım gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu otobüs alım ihalesine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK) nezdinde yapmış olduğumuz itirazen şikayet başvurusunun reddine dair KİK kararına karşı açmış olduğumuz yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 12 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla duyurulmuştu. Davanın reddine dair karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, Şirketimiz ilgili karara karşı, yasanın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, uygun kanun yoluna başvuracaktır. 
  Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946030


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