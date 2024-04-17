***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2024 yılında ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dayanak alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu karar eki ''raporun'' sonuç bölümününün KAP'ta yayınlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.2024 Yılında Yapılması Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamuya açıklanan 2023 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2024 yılı içinde ulaşması öngörülen Anadolu Isuzu ile ortakları Isuzu Motors Limited (Tokyo), Itochu Corporation (Tokyo) ve bağlı kuruluşları Isuzu Motors International Operations (Tayland) arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Anadolu Isuzu'nun 2024 yılında ilişkili şirketleri Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation (Japonya) ile bağlı şirketleri Isuzu Motors International Operations (Tayland)'dan üretim amaçlı temin etmekte olduğu, markaya özgü motor, yürüyen aksam ve diğer bir kısım parçalar ile mamul araç satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273986BIST