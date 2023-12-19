***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
19.12.2023 18:17
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/12/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/12/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/06/2023
Açıklama
Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 21.12.2023 tarihinde sona ereceğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 19.12.2023 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup bu sözleşme 19.12.2024 tarihine dek yürürlükte olacaktır
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Alınan Not
89,54 98,46 99,48 93,15 94,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227116
BIST