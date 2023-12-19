***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi19/12/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi19/12/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/06/2023AçıklamaŞirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 21.12.2023 tarihinde sona ereceğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 19.12.2023 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup bu sözleşme 19.12.2024 tarihine dek yürürlükte olacaktırPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAlınan Not89,54 98,46 99,48 93,15 94,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227116BIST