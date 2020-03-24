***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınına karşı Şirketimiz'de, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tüm tedbirler alınmış olup, bu tedbirlerin uygulanmasına devam edilmektedir.Bu kapsamda, 60 yaş üzeri, hamile, emziren, kronik rahatsızlığı olan ve çocuğuna bakmakla yükümlü çalışanlar için evden çalışma modeli uygulanmaya başlanmış, ofislerdeki yoğunluğun azaltılması için alternatif ofis ortamları yaratılmış ve Şirket'in yasal ve süreli resmi işlemlerini aksatmayacak şekilde çalışanların dönüşümlü olarak evden çalıştırılması uygulamasına geçilmiştir.Bununla birlikte, iş sürekliliği çalışmaları ve aksiyon planları COVID-19 kapsamında revize edilmiştir.Tesisimizin üretim çalışması ile ilgili değişen bir durum olması halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831883BIST