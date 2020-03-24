***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 21:45
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınına karşı Şirketimiz'de, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tüm tedbirler alınmış olup, bu tedbirlerin uygulanmasına devam edilmektedir.
Bu kapsamda, 60 yaş üzeri, hamile, emziren, kronik rahatsızlığı olan ve çocuğuna bakmakla yükümlü çalışanlar için evden çalışma modeli uygulanmaya başlanmış, ofislerdeki yoğunluğun azaltılması için alternatif ofis ortamları yaratılmış ve Şirket'in yasal ve süreli resmi işlemlerini aksatmayacak şekilde çalışanların dönüşümlü olarak evden çalıştırılması uygulamasına geçilmiştir.
Bununla birlikte, iş sürekliliği çalışmaları ve aksiyon planları COVID-19 kapsamında revize edilmiştir.
Tesisimizin üretim çalışması ile ilgili değişen bir durum olması halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831883
BIST
18:0589.286
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BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
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|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5204
|7,5581
|% -0,41
|
|Frank
|6,5120
|6,5512
|% -1,87
|
|Riyal
|1,7046
|1,7132
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.628
|4,30
|
|Altın Gr.
|334
|335
|7,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|27,58
|27,58
|-0,09
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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17:58XU100
Endeks 89, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 462.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 9.24 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 234 adet işlem
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17:57YAYLA
Yüzde 9.35 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 785 adet işlem
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17:56TKNSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem