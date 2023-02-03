***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Aralık 2022 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz ile Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş(FZK) arasında FZK'nın otomotiv faaliyetlerinin kısmi devir yapılarak şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin ön protokol imzalandığı duyurulmuştu. Şirketimiz ile Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş arasında 03.02.2023 tarihinde (bugün) devir sözleşmesi imzalanmıştır.FZK'ya ödenecek toplam kısmı devir bedeli 6,5 milyon $ + KDV'dir, ödemelerin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109517BIST