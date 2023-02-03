***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 18:09
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Aralık 2022 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz ile Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş(FZK) arasında FZK'nın otomotiv faaliyetlerinin kısmi devir yapılarak şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin ön protokol imzalandığı duyurulmuştu. Şirketimiz ile Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş arasında 03.02.2023 tarihinde (bugün) devir sözleşmesi imzalanmıştır.
FZK'ya ödenecek toplam kısmı devir bedeli 6,5 milyon $ + KDV'dir, ödemelerin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109517
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
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|Önceki Kapanış
|: 4.752
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4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 19,1500
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|Önceki Kapanış
|: 18,9900
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18,8335
En Düşük
18,7810
18:0520,3326
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|: 20,7500
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|Önceki Kapanış
|: 20,7600
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18:051.128,59
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|Açılış
|: 1.128,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8064
|18,8335
|% 0,18
|
|Euro
|20,2990
|20,3326
|% -1,02
|
|Sterlin
|22,6078
|22,7212
|% -1,42
|
|Frank
|20,2349
|20,3568
|% -1,27
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-47,62
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,97
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.700
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.762
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|-0,65
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-2,34
|