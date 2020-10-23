***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2020 11:47
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
FATMA AKSOY ÖZEK Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZENÇ Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik Direktör
HASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi Direktörü
ARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Müdürü
MUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma Müdürü
HAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici
LEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT SEVER Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim Müdürü
ALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici
AŞKIN İNCİ Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883235
BIST
14:061.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:067,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:069,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
En Düşük
9,3571
14:06489,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,16
|Açılış
|: 489,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SANFM
|12,10
|9.409.247
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.542.285
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.904.988
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.890.779
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|789.279.218
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|754.476.678
|% 0,29
|
|GARAN
|7,06
|696.323.025
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,50
|495.643.906
|% -1,69
|
|KATMR
|3,70
|409.103.142
|% -6,80
|
|TSKB
|1,72
|789.279.218
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|322.833.653
|% -2,11
|
|SKBNK
|1,90
|271.201.737
|% -4,52
|
|KRDMD
|3,50
|495.643.906
|% -1,69
|
|IHLAS
|1,29
|157.419.030
|% 4,03
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9628
|7,9669
|% 0,37
|
|Euro
|9,4331
|9,4378
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
|