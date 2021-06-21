***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Başkan Vekilliği ve Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiEFE YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2020 İcrada Görevli Değil GSD A.Ş. CEO, Kamil Yazıcı Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil, Tüpraş, Arçelik ve Boyner Perakendecilik'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilREO SAWADA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 06.08.2019 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Danışmanı Itochu Corporation Yöneticilik B Bağımsız Üye DeğilKOZO YAMAGUCHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Isuzu Motor Ltd. bünyesinde otobüs üretim ve planlama kısmının sorumlusu B Bağımsız Üye DeğilKOKI HINO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Itochu Corporation İstanbul Genel Müdür B Bağımsız Üye DeğilAHMET MURAT SELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Selek Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite BaşkanlığıORHAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyeliğiHIROKO YAGUCHI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Isuzu Motors Ltd. Yöneticilik B Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943382BIST