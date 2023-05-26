***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İzzet Türkan Özilhan Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş. 11319177 TRY 13,48Kamil Yazıcı Yön. ve Dan. A.Ş. 11319177 TRY 13,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154178BIST