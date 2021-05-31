Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.05.2021 19:06



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mayıs 2021 Tarihli Kararı ile
1)         Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Recep Yılmaz ARGÜDEN, Özdemir Osman KURDAŞ,  Mehmet Hurşit ZORLU ve Neşet Fatih VURAL'ın seçilmesine,
2)         Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
3)         Denetimden Sorumlu Komitenin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Ahmet Murat SELEK'in, üyeliğe Orhan ÖZER'in seçilmesine,
4)         Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Tuğban İzzet AKSOY'un ve Kamil Ömer BOZER'in seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939165


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.420
Değişim :  -0,11% |  -1,57
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.422  
En Yüksek
1.427 En Düşük
1.414
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,10 125.454.259 % 10,00  
YAYLA 3,85 40.216.761 % 10,00  
MZHLD 31,90 396.758 % 10,00  
PAMEL 30,82 5.242.730 % 9,99  
TUCLK 11,89 52.453.181 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4824 8,4947 % -0,82  
Euro 10,3749 10,3942 % -0,46  
Sterlin 12,0228 12,0831 % -0,77  
Frank 9,4074 9,4640 % -0,76  
Riyal 2,2566 2,2679 % -0,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 3,31  
Altın Gr. 520 521 -3,51  
Cumhuriyet 3.441 3.493 -9,00  
Tam 3.424 3.512 -9,12  
Yarım 1.655 1.699 -4,41  
Çeyrek 830 849 -2,21  
Gümüş.Ons 28,03 28,16 0,17  
Gümüş Gr. 7,65 7,69 -0,01  
B. Petrol 69,31 69,31 0,59  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru