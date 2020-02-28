***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:25
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822649
BIST
11:41105.116
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -5.302,43
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:416,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,2320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:416,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0719
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8941
En Düşük
6,8179
11:41327,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,01
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,26
|8.718.720
|% 13,52
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|11.980.929
|% 10,65
|
|OYLUM
|3,00
|3.675.074
|% 5,63
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,38
|768.308
|% -11,98
|
|THYAO
|11,42
|446.113.663
|% -6,01
|
|ASELS
|26,66
|280.620.247
|% -4,72
|
|GARAN
|9,47
|116.357.223
|% -7,07
|
|PETKM
|3,60
|89.461.285
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,31
|87.809.623
|% -5,71
|
|IHLGM
|1,22
|81.553.861
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,34
|81.225.933
|% -8,84
|
|THYAO
|11,42
|446.113.663
|% -6,01
|
|CEMAS
|1,14
|43.760.474
|% -6,56
|
|ODAS
|1,93
|74.427.696
|% -5,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0060
|8,0462
|% 0,44
|
|Frank
|6,4408
|6,4796
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6580
|1,6663
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-1,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,43
|50,43
|-1,30
|