***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:13
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912652
BIST
13:071.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:077,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:078,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1045
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8307
En Düşük
8,7148
13:07415,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 415,99
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:05
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.563.567
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|58,80
|19.922.789
|% -7,26
|
|MARTI
|2,33
|59.454.562
|% -5,28
|
|PETKM
|5,37
|1.191.011.857
|% 4,07
|
|KARSN
|4,64
|680.017.356
|% -1,28
|
|THYAO
|13,10
|676.567.608
|% 2,10
|
|SASA
|43,14
|613.498.834
|% 8,01
|
|KOZAL
|134,80
|551.301.239
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,34
|530.524.344
|% 3,08
|
|PETKM
|5,37
|1.191.011.857
|% 4,07
|
|IHLAS
|0,90
|144.265.974
|% 0,00
|
|KARSN
|4,64
|680.017.356
|% -1,28
|
|TSKB
|1,76
|208.453.352
|% 1,15
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2078
|7,2115
|% 0,59
|
|Euro
|8,8215
|8,8272
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,1822
|10,2333
|% 0,75
|
|Frank
|7,9159
|7,9636
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9157
|1,9253
|% 0,51
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,11
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-3,42
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,66
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|0,33
|