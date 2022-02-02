***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 17:39
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999027
BIST
12:071.999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.988
12:0713,5485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0746
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
12:0715,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0860
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
12:07786,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,16
|Açılış
|: 786,89
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EMNIS
|22,68
|15.309
|% 9,99
|
|PKENT
|369,20
|31.034.062
|% 9,98
|
|PARSN
|38,26
|64.408.325
|% 6,87
|
|KONTR
|120,00
|165.697.083
|% 6,86
|
|ATSYH
|11,40
|27.930
|% 6,54
|
|ORCAY
|57,25
|29.132.248
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|3.291.802
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,76
|56.649
|% -8,00
|
|HURGZ
|2,09
|18.017.558
|% -6,28
|
|PAMEL
|91,30
|1.712.481
|% -5,04
|
|THYAO
|28,08
|1.003.358.704
|% 1,01
|
|GARAN
|12,09
|898.421.248
|% -1,63
|
|YKBNK
|4,22
|855.780.950
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,66
|495.791.137
|% -0,34
|
|AKBNK
|7,97
|425.496.500
|% -1,85
|
|YKBNK
|4,22
|855.780.950
|% -2,54
|
|TSKB
|1,59
|160.564.767
|% -1,24
|
|GARAN
|12,09
|898.421.248
|% -1,63
|
|AKBNK
|7,97
|425.496.500
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,45
|126.633.261
|% 0,82
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5431
|13,5499
|% 0,56
|
|Euro
|15,3141
|15,3282
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,3274
|18,4193
|% 0,52
|
|Frank
|14,6530
|14,7413
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% 0,61
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-2,13
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,24
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,01
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-0,25
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:17YEOTK
Yüzde 4.74 oranında artışla 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 319, 366 adet işlem
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 54 artarak (% 0.02 ) 2, 207
-
12:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, YKBNK
-
12:16PARSN
Yüzde 6.87 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 695, 592 adet işlem
-
12:15YEOTK
Yüzde 4.97 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 027 adet işlem