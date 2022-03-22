***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 14:27
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011945
BIST
15:192.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,27
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:1914,8085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0181
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:1916,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0093
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:19918,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,81
|Açılış
|: 918,14
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ENSRI
|15,40
|1.566.088
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.934.558
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.423.380
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,12
|37.670.087
|% 9,37
|
|ALKA
|26,24
|21.284.820
|% 8,88
|
|PKENT
|289,00
|133.640.549
|% -9,29
|
|AYEN
|12,09
|89.107.033
|% -8,48
|
|SANEL
|7,13
|6.726.062
|% -6,06
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|TSGYO
|4,44
|30.987.158
|% -4,31
|
|EREGL
|33,30
|2.905.669.272
|% 4,62
|
|THYAO
|28,40
|2.720.408.772
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,18
|2.058.034.495
|% 0,80
|
|GARAN
|11,90
|1.195.814.797
|% 0,59
|
|FROTO
|308,20
|786.466.114
|% 2,90
|
|ODAS
|1,65
|257.769.966
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,18
|2.058.034.495
|% 0,80
|
|DOHOL
|3,63
|406.830.765
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.195.814.797
|% 0,59
|
|THYAO
|28,40
|2.720.408.772
|% 1,72
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8028
|14,8111
|% -0,10
|
|Euro
|16,3309
|16,3445
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,5434
|19,6414
|% 0,39
|
|Frank
|15,8194
|15,9147
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9400
|3,9597
|% -0,02
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-9,92
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-20,22
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-9,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-4,89
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,44
|
Seans Raporu
15:17
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15:32EREGL
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 282, 953 adet işlem
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15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 8 kaybederek (% -0.61 ) 2, 422
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15:30XU100
Endeks 2, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 21, 453.00 milyon TL de
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15:29DGATE
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 817 adet işlem
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15:28TOASO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 76.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 904 adet işlem