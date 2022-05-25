***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 11:15
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032276
BIST
11:462.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,26
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:4616,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2655
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
11:4617,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1588
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
11:46976,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,82
|Açılış
|: 976,06
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:44
|DAGHL
|27,06
|4.695.866
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|525.449.976
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|KGYO
|5,22
|19.544.198
|% 9,66
|
|SELVA
|8,82
|9.118.341
|% -6,17
|
|DOGUB
|4,49
|15.828.576
|% -5,47
|
|SEYKM
|7,36
|18.602.566
|% -4,29
|
|NUGYO
|5,87
|15.624.358
|% -4,24
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|SISE
|20,36
|1.103.201.502
|% 2,72
|
|GARAN
|14,66
|777.196.574
|% -1,00
|
|THYAO
|42,06
|753.625.335
|% -0,24
|
|ASELS
|23,50
|574.697.468
|% 1,91
|
|ARCLK
|74,40
|525.449.976
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,57
|189.599.918
|% 0,39
|
|SISE
|20,36
|1.103.201.502
|% 2,72
|
|GARAN
|14,66
|777.196.574
|% -1,00
|
|DOHOL
|3,66
|167.619.489
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,37
|180.346.728
|% -0,23
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3372
|16,3555
|% 1,74
|
|Euro
|17,4341
|17,4557
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,4235
|20,5260
|% 1,51
|
|Frank
|16,9164
|17,0183
|% 1,34
|
|Riyal
|4,3453
|4,3670
|% 1,54
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-9,05
|
|Altın Gr.
|976
|976
|9,47
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,06
|