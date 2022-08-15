***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:05
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055322
BIST
10:002.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 20,25
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.875
10:0017,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
10:0018,3953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
10:001.034,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.034,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|262.905.903
|% 0,00
|
|AGHOL
|80,50
|194.619.609
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|262.905.903
|% 0,00
|
|AGHOL
|80,50
|194.619.609
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9571
|17,9722
|% 0,22
|
|Euro
|18,3885
|18,3996
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,6750
|21,7837
|% -0,09
|
|Frank
|18,9701
|19,0844
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7688
|4,7928
|% 0,16
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,55
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.937
|6.994
|2,00
|
|Yarım
|3.380
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,61
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,12
|
|B. Petrol
|97,15
|97,15
|-1,00
|