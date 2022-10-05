***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2022 10:05
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067290
BIST
13:423.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 16,06
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:4218,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:4218,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:421.021,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.021,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler13:42
|BAGFS
|31,90
|229.057.865
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|57.345.203
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.624.790
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|205.744.471
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.365.005.964
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|124.702.232
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.798.464
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,30
|2.889.056.615
|% -0,47
|
|SASA
|88,45
|2.665.797.519
|% 3,81
|
|ASELS
|32,08
|1.738.956.442
|% 2,04
|
|SISE
|29,66
|1.410.379.399
|% 0,68
|
|HEKTS
|69,20
|1.365.005.964
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|868.451.708
|% 0,00
|
|ODAS
|7,52
|711.419.989
|% 3,44
|
|YKBNK
|8,11
|714.607.588
|% -0,37
|
|AKBNK
|12,78
|882.100.504
|% -0,93
|
|KRDMD
|12,79
|820.803.552
|% 0,79
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5902
|% 0,03
|
|Euro
|18,1917
|18,1986
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,7399
|20,8439
|% 0,36
|
|Frank
|18,7008
|18,8135
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,66
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.842
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.334
|3.373
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,45
|95,45
|1,03
|