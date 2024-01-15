***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2024 10:32
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239718
BIST
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10:578.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,74
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5730,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0052
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5733,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0519
En Düşük
32,9132
10:571.987,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.987,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:56
|CATES
|61,30
|464.543.740
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|176.175.709
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.796.622
|% 9,94
|
|SEKUR
|28,60
|3.511.406
|% 8,83
|
|HATEK
|13,84
|37.869.681
|% 8,46
|
|PEGYO
|19,80
|63.586.784
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,44
|81.469.518
|% -4,83
|
|METUR
|7,00
|14.890.148
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,21
|145.763.655
|% -4,54
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,75
|1.591.959.910
|% -0,10
|
|AKBNK
|42,82
|1.445.755.076
|% -1,02
|
|ISCTR
|25,80
|1.275.801.737
|% -0,62
|
|KCHOL
|159,50
|1.220.258.229
|% 2,57
|
|EREGL
|44,42
|1.217.775.039
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,80
|1.275.801.737
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,28
|371.293.532
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.530.787
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,72
|927.765.877
|% -0,96
|
|BEGYO
|4,21
|145.763.655
|% -4,54
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0968
|30,1023
|% 0,01
|
|Euro
|33,0169
|33,0585
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,2486
|38,4404
|% 0,01
|
|Frank
|35,1006
|35,3120
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0013
|8,0414
|% -0,01
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|916,67
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,24
|988,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,48
|78,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,15
|2.056,50
|% 0,66
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Seans Raporu
10:56
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