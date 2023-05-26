***ASUZU* *KCAER* *TRGYO* *CEMTS* *LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.05.2023 16:46
***ASUZU******KCAER******TRGYO******CEMTS******LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASUZU, CEMTS, KCAER, LUKSK, TRGYO
29.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU ISUZU ASUZU 2,3809523 2,142857
CEMTAS CEMTS 0,5 0,45
KOCAER CELIK KCAER 0,2296333 0,2066699
LUKS KADIFE LUKSK 0,1428571 0,1285713
TORUNLAR GMYO TRGYO 0,2 0,2
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154143
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0579
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0466
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
18:001.247,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.247,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9559
|19,9858
|% 0,29
|
|Euro
|21,3746
|21,3813
|% -0,22
|
|Sterlin
|24,5449
|24,6680
|% 0,23
|
|Frank
|21,9308
|22,0629
|% 0,06
|
|Riyal
|5,3090
|5,3357
|% 0,17
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,50
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.477
|4.701
|119,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.336
|45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|0,26
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|0,79
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem