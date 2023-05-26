***ASUZU* *KCAER* *TRGYO* *CEMTS* *LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ASUZU******KCAER******TRGYO******CEMTS******LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASUZU, CEMTS, KCAER, LUKSK, TRGYO29.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU ISUZU ASUZU 2,3809523 2,142857CEMTAS CEMTS 0,5 0,45KOCAER CELIK KCAER 0,2296333 0,2066699LUKS KADIFE LUKSK 0,1428571 0,1285713TORUNLAR GMYO TRGYO 0,2 0,2Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154143BIST