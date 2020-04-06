***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 3.108.947 2.876.229 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307Transferler2.258.694 -2.258.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.099.099 -6.099.099 1.432.098 -4.667.001Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış20 -266.631 -29.774 5.214.092 4.917.687 4.760.609 9.678.296Dönem Sonu Bakiyeler20 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 30.961.056 714.025 402.311 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Transferler-6.099.099 6.099.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.117.767 -10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.991 -1.730.053Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.267.789 11.661.226Dönem Karı (Zararı)-16.324.506 -4.667.001Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.324.506 -4.667.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14,15 24.873.016 17.977.186Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 670.333 1.976.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.741.778 -3.650.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3 1.741.778 -3.650.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler792.690 457.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 792.690 320.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0 136.111Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.119.085 28.228.145Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.894.407 -5.113.734Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.013.492 33.341.879Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13,24 -3.526.069 -7.722.340Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13,24 -3.526.069 -7.722.340Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 51.413 436.586İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 51.413 436.586Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 23.786 -1.748.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.233.532 -7.473.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -14.165.170 11.483.196İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -14.165.170 11.483.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-663.491 -201.018İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -663.491 -201.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.182 -142.430Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,28 21.842.797 -13.321.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 616.987 -259.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 21.225.810 -13.062.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)71.239 -1.378Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 591.207 545.517İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 591.207 545.517Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -113.710 14.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.327.158 -5.849.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.327.158 -5.849.475Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.782.042 5.836.968Alınan Faiz3.097.513 4.968.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -175.398 -178.154Vergi İadeleri (Ödemeleri)563.632 1.033.418YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.256.429 -8.174.710Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-915.430 -2.292.568Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-8.539.474 -4.388.508Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-978.041 -1.032.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -17.341 -18.395Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -960.700 -1.013.801Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 12.222.222 17.222.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.045.706 -17.683.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.124.390 -18.619.337Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.730.053 9.678.296Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri10.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000Ödenen Faiz-25.394.337 -28.297.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.113.030 -15.132.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.113.030 -15.132.821DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.541.002 31.673.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.427.972 16.541.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.428.762 16.744.906Finansal Yatırımlar49.919.611 38.346.939Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 319.422 319.422Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 49.600.189 38.027.517Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar49.600.189 38.027.517Ticari Alacaklar8 104.670.877 90.505.707İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,28 144.528 89.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 104.526.349 90.416.052Diğer Alacaklar293.394 325.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 293.394 325.716Peşin Ödenmiş Giderler10 676.753 674.571İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 676.753 674.571Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,26 80.119 46.432ARA TOPLAM166.069.516 146.644.271TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.069.516 146.644.271DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 2.050.150 1.354.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.050.150 1.354.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 1.071.008 1.122.421Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 82.567.000 78.134.000Maddi Duran Varlıklar14 309.680 400.739Binalar14 185.095 192.168Tesis, Makine ve Cihazlar14 23.211 46.594Mobilya ve Demirbaşlar14 86.502 126.880Özel Maliyetler14 14.872 35.097Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.457.625 1.058.851Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.457.625 1.058.851Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.087.929 1.709.034Diğer Duran Varlıklar12 2.939.194 7.437.261İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 2.939.194 7.437.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.482.586 91.216.643TOPLAM VARLIKLAR257.552.102 237.860.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 71.435.748 65.902.523İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 71.435.748 65.902.523Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 71.435.748 65.902.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.950.758 54.864.828İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 51.950.758 54.864.828Banka Kredileri7 51.950.758 54.864.828Ticari Borçlar80.267.917 58.425.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,28 965.173 348.186İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 79.302.744 58.076.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 549.539 478.300Diğer Borçlar1.808.171 1.330.674İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.808.171 1.330.674ARA TOPLAM206.012.133 181.001.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.012.133 181.001.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 2.409.159 1.791.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.409.159 1.791.867TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.409.159 1.791.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER208.421.292 182.793.312ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.701.358 18.789.769Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 30.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)441.905 402.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.117.767 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.117.767 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.117.767 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.083.594 3.079.173Yasal Yedekler20 3.083.594 3.079.173Diğer Yedekler20 2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -19.064.715 -11.927.539Net Dönem Karı veya Zararı-10.212.116 -6.099.099Kontrol Gücü Olmayan Paylar29.429.452 36.277.833TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.130.810 55.067.602TOPLAM KAYNAKLAR257.552.102 237.860.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 364.310.715 348.488.492Satışların Maliyeti21 -334.666.547 -313.003.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.644.168 35.485.183BRÜT KAR (ZARAR)29.644.168 35.485.183Genel Yönetim Giderleri22,23 -28.805.065 -26.126.746Pazarlama Giderleri22,23 -2.607.417 -2.240.657Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -11.331 -37.422Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.800.242 18.548.831Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -875.305 -3.342.898ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.145.292 22.286.291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -51.413 -436.588FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.093.879 21.849.703Finansman Giderleri25 -25.394.599 -28.265.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.300.720 -6.415.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.786 1.748.408Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -23.786 1.748.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.324.506 -4.667.001DÖNEM KARI (ZARARI)-16.324.506 -4.667.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.112.390 1.432.098Ana Ortaklık Payları-10.212.116 -6.099.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.117.767 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.117.767 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.117.767 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.117.767 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.206.739 -4.667.001Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.112.390 1.432.098Ana Ortaklık Payları-8.094.349 -6.099.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835445BIST