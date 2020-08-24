***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.229 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Transferler-6.099.099 6.099.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.299.038 -9.299.038 -3.780.380 -13.079.418Sermaye Arttırımı20 10.000.000 10.000.000 10.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış5.672 633 -225.900 -219.595 -105.448 -325.043Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.117.767 2.117.767 2.117.767Dönem Sonu Bakiyeler20 30.961.056 714.025 10.000.000 407.983 -1.216.387 4.993.996 3.079.806 -18.252.538 -9.299.038 21.388.903 32.392.005 53.780.908Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.545.697 1.545.697 -3.340.704 -1.795.007Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 1.545.697 27.530.839 31.554.736 59.085.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.053.542 17.592.114Dönem Karı (Zararı)-1.795.007 -13.079.419Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.795.007 -13.079.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.465.279 13.854.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 400.849 340.058Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 225.613 345.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 225.613 345.944Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.541.453 9.798.388Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.861.218 -1.800.824Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.402.671 11.599.212Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-962.512 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -962.512 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -126.498 189.818İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -126.498 189.818Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 386.374 72.431Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 2.274.782Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13,24 0 833.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13,24 0 833.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.269.300 14.164.350Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.447.235 24.904.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -41.447.235 24.904.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.211.524 -419.432İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.211.524 -419.432Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -30.153 -20.983Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.888.824 -13.224.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 382.898 880.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 13.505.926 -14.105.334Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-334.122 27.124Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -525.081 -98.906İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -525.081 -98.906Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.389.991 3.110.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.389.991 3.110.817Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.599.028 14.939.373Alınan Faiz1.845.855 1.993.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -108.481 -12.231Vergi İadeleri (Ödemeleri)808.112 671.887YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI31.592.458 -18.825.838Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.766.290 -841.543Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları23.697.858 -6.064.692Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -637.041 -417.363Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -213.077 -1.462Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -423.964 -415.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -184.649 -11.502.240Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 8.250.000 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -1.300.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.394.405 -4.332.117Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri11.749.772 1.792.726Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 10.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.250.856Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 -2.250.856Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz-7.355.367 -13.873.987YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.933.321 -5.565.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.933.321 -5.565.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.427.972 16.541.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.361.293 10.975.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.377.446 10.428.762Finansal Yatırımlar6 25.417.976 49.919.611Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar319.422 319.422Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 25.098.554 49.600.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 25.098.554 49.600.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar8 146.118.112 104.670.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,29 471.175 144.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 145.646.937 104.526.349Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 375.368 293.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 375.368 293.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 706.906 676.753İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 706.906 676.753Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,17 110.884 80.119Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM194.106.692 166.069.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR194.106.692 166.069.516DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 7.179.700 2.050.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.179.700 2.050.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.497.506 1.071.008Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 74.501.649 82.567.000Maddi Duran Varlıklar14 451.179 309.680Binalar14 181.558 185.095Tesis, Makine ve Cihazlar14 18.341 23.211Mobilya ve Demirbaşlar14 244.341 86.502Özel Maliyetler14 6.939 14.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.552.319 1.457.625Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.552.319 1.457.625Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 0 1.087.929Diğer Duran Varlıklar1.549.203 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.549.203 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.731.556 91.482.586TOPLAM VARLIKLAR281.838.248 257.552.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 73.486.628 71.435.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 73.486.628 71.435.748Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 73.486.628 71.435.748İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.947.184 51.950.758İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.947.184 51.950.758Banka Kredileri7 50.947.184 51.950.758İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar8 94.156.741 80.267.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,29 1.348.071 965.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 92.808.670 79.302.744Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 215.417 549.539Diğer Borçlar1.283.090 1.808.171İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.283.090 1.808.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM220.089.060 206.012.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.089.060 206.012.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.526.291 2.409.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.526.291 2.409.159Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü137.322 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.663.613 2.409.159TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER222.752.673 208.421.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.530.839 19.701.358Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)86.779 441.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.117.767 2.117.767Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.117.767 2.117.767Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.117.767 2.117.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.043.937 3.083.594Yasal Yedekler20 3.043.937 3.083.594Diğer Yedekler20 2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -22.598.264 -19.064.715Net Dönem Karı veya Zararı1.545.697 -10.212.116Kontrol Gücü Olmayan Paylar31.554.736 29.429.452TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.085.575 49.130.810TOPLAM KAYNAKLAR281.838.248 257.552.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 282.272.927 159.343.460 113.487.397 65.045.210Satışların Maliyeti21 -265.596.039 -144.036.708 -102.179.300 -59.316.605TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.676.888 15.306.752 11.308.097 5.728.605BRÜT KAR (ZARAR)16.676.888 15.306.752 11.308.097 5.728.605Genel Yönetim Giderleri22,23 -13.549.785 -14.121.814 -5.361.216 -6.946.591Pazarlama Giderleri22,23 -2.205.250 -1.078.987 -1.106.322 -584.158Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -4.372 -3.138 -2.000 -433Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 4.921.020 4.856.250 2.307.486 1.542.502Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -18.270 -4.863.279 196.936 -349.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.820.231 95.784 7.342.981 -609.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 126.500 -189.815 258.751 -35.980FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.946.731 -94.031 7.601.732 -645.745Finansman Giderleri26 -7.355.364 -12.912.957 -3.701.944 -7.416.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.408.633 -13.006.988 3.899.788 -8.061.773Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 -386.374 -72.431 -727.097 -881.252Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -386.374 -72.431 -727.097 -881.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.795.007 -13.079.419 3.172.691 -8.943.025DÖNEM KARI (ZARARI)-1.795.007 -13.079.419 3.172.691 -8.943.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.340.704 -3.780.381 -1.730.644 -3.269.175Ana Ortaklık Payları1.545.697 -9.299.038 4.903.335 -5.673.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.117.767 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 2.715.086 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 2.715.086 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -597.319 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-597.319 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 2.117.767 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.795.007 -10.961.652 3.172.691 -8.943.025Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.340.704 -1.662.614 -1.730.644 -3.269.175Ana Ortaklık Payları1.545.697 -9.299.038 4.903.335 -5.673.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870882BIST