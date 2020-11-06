***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.239 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Transferler-6.099.099 6.099.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.299.038 -9.299.038 -3.780.380 -13.079.418Sermaye Arttırımı20 10.000.000 10.000.000 10.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış5.672 633 -225.900 -219.595 -105.448 -325.043Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.117.767 2.117.767 2.117.767Dönem Sonu Bakiyeler20 30.961.056 714.025 10.000.000 407.983 -1.216.387 4.993.996 3.079.806 -18.252.538 -9.299.038 21.388.903 32.392.005 53.780.908Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.155.712 7.155.712 -5.098.099 2.057.613Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 7.155.712 33.140.854 29.797.341 62.938.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.273.652 12.935.526Dönem Karı (Zararı)2.057.614 -18.526.076Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.057.614 -18.526.076Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler73.570.889 27.288.023Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 680.553 514.037Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler451.510 542.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 451.510 542.797Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.642.275 15.129.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.644.067 -2.660.912Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler75.286.342 17.790.670Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3 -184.892 8.924.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3 8.924.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -184.892 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -395.968 123.185İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -395.968 123.185Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 377.411 191.833Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 1.862.413Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-40.646.604 813.164Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.092.373 15.613.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -43.092.373 15.613.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.099.576 89.493r Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.099.576 89.493Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -176.391 -106.499Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.682.731 -18.424.716İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 262.278 496.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.420.453 -18.921.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-72.014 48.496Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -288.760 -478.197İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -288.760 -478.197Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.399.779 4.184.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.399.779 4.184.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.981.899 9.575.111Alınan Faiz2.611.923 2.833.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -111.314 -175.398Vergi İadeleri (Ödemeleri)791.144 701.977YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI19.902.164 -21.445.061Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri582.874 -432.590Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları13.483.954 -6.547.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-905.664 -442.363Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -408.630 -1.462Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -497.034 -440.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -209.000 -13.938.217Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 8.250.000 -84.266Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -1.300.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.486 91.174Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri11.749.772 1.751.869Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.992.384Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 7.992.384Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz-11.843.258 -19.653.079Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.082.330 -8.418.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.082.330 -8.418.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.427.972 16.541.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 68.510.302 8.122.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 68.543.232 10.428.762Finansal Yatırımlar36.037.676 49.919.611Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.034.508 319.422Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 33.003.168 49.600.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar33.003.168 49.600.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 147.763.250 104.670.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,28 412.743 144.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 147.350.507 104.526.349Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar426.008 293.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 426.008 293.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler10 853.144 676.753İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 853.144 676.753Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,26 127.851 80.119Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM253.751.161 166.069.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR253.751.161 166.069.516DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 8.017.112 2.050.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.017.112 2.050.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.766.976 1.071.008Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 74.526.000 82.567.000Maddi Duran Varlıklar14 587.425 309.680Binalar14 184.999 185.095Tesis, Makine ve Cihazlar14 15.322 23.211Mobilya ve Demirbaşlar14 382.031 86.502Özel Maliyetler14 5.073 14.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.404.996 1.457.625Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.404.996 1.457.625Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı26 0 1.087.929Diğer Duran Varlıklar12 1.539.415 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.539.415 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.841.924 91.482.586TOPLAM VARLIKLAR342.593.085 257.552.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 85.788.538 71.435.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 85.788.538 71.435.748Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 85.788.538 71.435.748İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 101.041.053 51.950.758İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 101.041.053 51.950.758Banka Kredileri7 101.041.053 51.950.758İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar87.950.648 80.267.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,28 1.227.450 965.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 86.723.198 79.302.744Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 477.525 549.539Diğer Borçlar9 1.519.411 1.808.171İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.519.411 1.808.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM276.777.175 206.012.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER276.777.175 206.012.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.749.357 2.409.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.749.357 2.409.159Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü128.358 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.877.715 2.409.159TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER279.654.890 208.421.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.140.854 19.701.358Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)86.778 441.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.117.767 2.117.767Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.117.767 2.117.767Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.117.767 2.117.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.043.937 3.083.594Yasal Yedekler20 3.043.937 3.083.594Diğer Yedekler20 2.876.230 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -22.598.264 -19.064.715Net Dönem Karı veya Zararı7.155.712 -10.212.116Kontrol Gücü Olmayan Paylar29.797.341 29.429.452TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.938.195 49.130.810TOPLAM KAYNAKLAR342.593.085 257.552.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 375.171.653 211.432.780 92.898.726 52.089.320Satışların Maliyeti21 -343.238.416 -190.630.622 -77.642.377 -46.593.914TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.933.237 20.802.158 15.256.349 5.495.406Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)31.933.237 20.802.158 15.256.349 5.495.406Genel Yönetim Giderleri22,23 -21.748.053 -21.061.317 -8.198.268 -6.939.503Pazarlama Giderleri22,23 -3.589.451 -1.764.979 -1.384.201 -685.992Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -7.602 -8.553 -3.230 -5.415Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.317.910 6.782.234 2.396.890 1.925.984Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -23.729 -3.307.520 -5.459 1.555.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.882.312 1.442.023 8.062.081 1.346.239Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 395.970 -123.183 269.470 66.632FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.278.282 1.318.840 8.331.551 1.412.871Finansman Giderleri25 -11.843.258 -19.653.083 -4.487.893 -6.740.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.435.024 -18.334.243 3.843.658 -5.327.255Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -377.411 -191.833 8.963 -119.402Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -377.411 -191.833 8.963 -119.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.057.613 -18.526.076 3.852.621 -5.446.657DÖNEM KARI (ZARARI)2.057.613 -18.526.076 3.852.621 -5.446.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.098.099 -6.011.018 -1.757.395 -2.230.638Ana Ortaklık Payları7.155.712 -12.515.058 5.610.016 -3.216.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.117.767 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -597.319 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.715.086 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 2.715.086 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0