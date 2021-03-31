***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 18:17
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.544.303 18.267.789
Dönem Karı (Zararı)
8.949.674 -16.324.506
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.949.674 -16.324.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14,15 24.501.001 24.873.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.048.964 670.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3 0 1.741.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 1.741.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.481.936 792.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.210.536 792.690
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.271.400 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.888.866 25.119.085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.962.465 -2.894.407
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.851.331 28.013.492
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13,24 -7.313.199 -3.526.069
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,24 -7.126.913 -3.526.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -186.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -686.309 51.413
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -686.309 51.413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.080.743 23.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.980.569 6.233.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.047.122 -14.165.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -69.047.122 -14.165.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.712.260 -663.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.712.260 -663.491
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 179.625 -2.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,28 3.080.120 21.842.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 -240.423 616.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.320.543 21.225.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
307.741 71.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.053.914 591.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.053.914 591.207
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.413 -1.327.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
157.413 -1.327.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.529.894 14.782.042
Alınan Faiz
3.932.825 3.097.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -62.897 -175.398
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-884.337 563.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.345.776 -7.256.429
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-149.402 -915.430
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
40.011.316 -8.539.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.554.051 -978.041
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -468.356 -17.341
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.085.695 -960.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -212.087 12.222.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 8.250.000 -9.045.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.674.847 -17.124.390
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.749.773 -1.730.053
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 50.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
100.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.424.620 -50.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.424.620 -50.000.000
Ödenen Faiz
0 -25.394.337
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.126.626 -6.113.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.126.626 -6.113.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.427.972 16.541.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.554.598 10.427.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739
Sermaye Arttırımı
20 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.991 -1.730.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.117.767
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.967.080 9.967.080 -1.017.406 8.949.674
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-355.127 -39.657 6.678.569 6.283.786 5.465.988 11.749.774
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.300 54.300 54.300
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.585.029 10.428.762
Finansal Yatırımlar
6 10.243.983 49.919.611
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 7.209.475 46.885.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 7.209.475 46.885.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 173.717.999 104.670.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 239.258 144.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 173.478.741 104.526.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
440.353 293.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 440.353 293.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 497.128 676.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 497.128 676.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,26 60.251 80.119
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
209.544.743 166.069.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
209.544.743 166.069.516
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 11.615.451 2.050.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.615.451 2.050.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.757.317 1.071.008
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 81.656.000 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
14 592.514 309.680
Binalar
14 178.022 185.095
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 32.539 23.211
Mobilya ve Demirbaşlar
14 377.767 86.502
Özel Maliyetler
14 4.186 14.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.679.879 1.457.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.679.879 1.457.625
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 1.087.929
Diğer Duran Varlıklar
12 1.564.682 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.564.682 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.865.843 91.482.586
TOPLAM VARLIKLAR
308.410.586 257.552.102
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 86.783.546 71.435.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 86.783.546 71.435.748
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 86.783.546 71.435.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.029.673 51.950.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.029.673 51.950.758
Banka Kredileri
7 50.029.673 51.950.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8 83.348.037 80.267.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 724.750 965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 82.623.287 79.302.744
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 857.280 549.539
Diğer Borçlar
13.862.086 1.808.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.862.086 1.808.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
234.880.622 206.012.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.880.622 206.012.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.556.798 2.409.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.556.798 2.409.159
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
88.609