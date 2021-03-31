***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.544.303 18.267.789Dönem Karı (Zararı)8.949.674 -16.324.506Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.949.674 -16.324.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14,15 24.501.001 24.873.016Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 1.048.964 670.333Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3 0 1.741.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3 0 1.741.778Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.481.936 792.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.210.536 792.690Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 1.271.400 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.888.866 25.119.085Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.962.465 -2.894.407Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.851.331 28.013.492Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13,24 -7.313.199 -3.526.069Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13,24 -7.126.913 -3.526.069Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 -186.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -686.309 51.413İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -686.309 51.413Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 2.080.743 23.786Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.980.569 6.233.532Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -69.047.122 -14.165.170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -69.047.122 -14.165.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.712.260 -663.491İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.712.260 -663.491Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 179.625 -2.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,28 3.080.120 21.842.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 -240.423 616.987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.320.543 21.225.810Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)307.741 71.239Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 12.053.914 591.207İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 12.053.914 591.207Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.413 -1.327.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)157.413 -1.327.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.529.894 14.782.042Alınan Faiz3.932.825 3.097.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -62.897 -175.398Vergi İadeleri (Ödemeleri)-884.337 563.632YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.345.776 -7.256.429Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-149.402 -915.430Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları40.011.316 -8.539.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.554.051 -978.041Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -468.356 -17.341Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.085.695 -960.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -212.087 12.222.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 8.250.000 -9.045.706Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.674.847 -17.124.390Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri11.749.773 -1.730.053Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 10.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 50.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri100.000.000 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-117.424.620 -50.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-117.424.620 -50.000.000Ödenen Faiz0 -25.394.337YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.126.626 -6.113.030NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.126.626 -6.113.030DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.427.972 16.541.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.554.598 10.427.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Transferler-6.099.099 6.099.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739Sermaye Arttırımı20 10.000.000 10.000.000 10.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.991 -1.730.053Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.117.767Dönem Sonu Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.967.080 9.967.080 -1.017.406 8.949.674Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-355.127 -39.657 6.678.569 6.283.786 5.465.988 11.749.774Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)54.300 54.300 54.300Dönem Sonu Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 24.585.029 10.428.762Finansal Yatırımlar6 10.243.983 49.919.611Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 7.209.475 46.885.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 7.209.475 46.885.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar8 173.717.999 104.670.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,28 239.258 144.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 173.478.741 104.526.349Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar440.353 293.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 440.353 293.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler10 497.128 676.753İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 497.128 676.753Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,26 60.251 80.119Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM209.544.743 166.069.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR209.544.743 166.069.516DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 11.615.451 2.050.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.615.451 2.050.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.757.317 1.071.008Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 81.656.000 82.567.000Maddi Duran Varlıklar14 592.514 309.680Binalar14 178.022 185.095Tesis, Makine ve Cihazlar14 32.539 23.211Mobilya ve Demirbaşlar14 377.767 86.502Özel Maliyetler14 4.186 14.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.679.879 1.457.625Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.679.879 1.457.625Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı26 0 1.087.929Diğer Duran Varlıklar12 1.564.682 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.564.682 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.865.843 91.482.586TOPLAM VARLIKLAR308.410.586 257.552.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 86.783.546 71.435.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 86.783.546 71.435.748Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 86.783.546 71.435.748İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.029.673 51.950.758İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.029.673 51.950.758Banka Kredileri7 50.029.673 51.950.758İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar8 83.348.037 80.267.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,28 724.750 965.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 82.623.287 79.302.744Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 857.280 549.539Diğer Borçlar13.862.086 1.808.171İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 13.862.086 1.808.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM234.880.622 206.012.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.880.622 206.012.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar19 3.556.798 2.409.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 3.556.798 2.409.159Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü88.609