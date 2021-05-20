***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 17.583.591 29.429.452 47.013.043Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.357.639 -1.239.872 -1.610.059 -2.849.931Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-75.468 -8.427 867.998 784.102 1.161.584 1.945.686Dönem Sonu Bakiyeler20 40.961.056 714.025 366.437 -1.216.387 2.117.767 3.075.167 2.876.229 -28.408.833 -3.357.639 17.127.821 28.980.977 46.108.798Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557Transferler9.967.080 -9.967.080Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.494.662 6.494.662 -2.862.985 3.631.677Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26.486 26.486 26.486Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)543.017 543.017 543.017Dönem Sonu Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 3.043.937 2.876.229 -12.604.696 6.494.662 43.070.688 31.015.049 74.085.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.411.504 943.593Dönem Karı (Zararı)3.631.677 -4.967.699Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.631.677 -4.967.699Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.065.387 4.080.029Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 268.025 220.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler413.891 657.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 814.717 642.704Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -400.826 15.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.231.110 3.410.208Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.358.854 -914.214Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-16.872.256 4.324.422Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.607.907 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -653.456 132.252İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -653.456 132.252Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler27 1.745.170 -340.722Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.704.598 94.310Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -27.099.178 -22.371.312İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -27.099.178 -22.371.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.261.657 84.558İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.261.657 84.558Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -275.005 -246.050Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.721.692 21.261.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 487.073 -171.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 39.234.619 21.432.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-76.533 392.462Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-893.580 -460.457İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -893.580 -460.457Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -113.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.545 1.547.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)65.545 1.547.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.729.112 -793.360Alınan Faiz1.385.185 913.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -28.485 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.092 823.340YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.386.366 8.051.237Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.420.851 1.123.899Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları489.709 -567.121Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -331.694 -423.694Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -331.694 -423.694Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -104.719 -147.244Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -104.719 -147.244Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -87.781 -184.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 8.250.000Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.336.941 -1.727.980Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri26.486 1.945.686Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 50.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri50.000.000 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 -50.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 -50.000.000Ödenen Faiz-6.363.427 -3.673.666YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.362.079 7.266.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.362.079 7.266.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.554.598 10.427.972DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.192.519 17.694.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20.196.618 24.585.029Finansal Yatırımlar6 8.941.331 10.243.983Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 5.906.823 7.209.475Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 5.906.823 7.209.475Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 200.817.177 173.717.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,28 194.373 239.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 200.622.804 173.478.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 449.711 440.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 449.711 440.353Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler10 772.133 497.128İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 772.133 497.128Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,26 72.855 60.251Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM231.249.825 209.544.743TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.249.825 209.544.743DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 10.344.436 11.615.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.344.436 11.615.451Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.410.773 1.757.317Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 81.743.781 81.656.000Maddi Duran Varlıklar14 647.771 592.514Binalar14 170.948 178.022Tesis, Makine ve Cihazlar14 42.526 32.539Mobilya ve Demirbaşlar14 431.521 377.767Özel Maliyetler14 2.776 4.186Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.793.010 1.679.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.793.010 1.679.879Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı26 51.680 0Diğer Duran Varlıklar12 1.499.137 1.564.682İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.499.137 1.564.682TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.490.588 98.865.843TOPLAM VARLIKLAR329.740.413 308.410.586KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 63.176.711 86.783.546İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 63.176.711 86.783.546Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 63.176.711 86.783.546İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.000.000 50.029.673İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.000.000 50.029.673Banka Kredileri7 50.000.000 50.029.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar8 123.069.729 83.348.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,28 1.211.823 724.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 121.857.906 82.623.287Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 780.747 857.280Diğer Borçlar12.968.505 13.862.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.968.505 13.862.086Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.315.954Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM251.311.646 234.880.622TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER251.311.646 234.880.622UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar4.343.030 3.556.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.343.030 3.556.798Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 88.609Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.343.030 3.645.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER255.654.676 238.526.029ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.070.688 36.006.523Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)86.778 86.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.715.084 2.172.067Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.715.084 2.172.067Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.715.084 2.172.067Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.043.937 3.043.937Yasal Yedekler20 3.043.937 3.043.937Diğer Yedekler2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -12.604.696 -22.598.262Net Dönem Karı veya Zararı6.494.662 9.967.080Kontrol Gücü Olmayan Paylar31.015.049 33.878.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.085.737 69.884.557TOPLAM KAYNAKLAR329.740.413 308.410.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 68.379.277 168.785.530Satışların Maliyeti21 -50.911.131 -163.416.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.468.146 5.368.791Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)17.468.146 5.368.791Genel Yönetim Giderleri22,23 -11.913.612 -8.188.569Pazarlama Giderleri22,23 -2.063.344 -1.098.928Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -967 -2.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 8.062.535 2.613.534Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -65.117 -215.206ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.487.641 -1.522.750Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 653.458 -132.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.141.099 -1.655.001Finansman Giderleri25 -6.764.252 -3.653.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.376.847 -5.308.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.745.170 340.723Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.315.954Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -429.216 340.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.631.677 -4.967.698DÖNEM KARI (ZARARI)3.631.677 -4.967.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.862.985 -1.610.059Ana Ortaklık Payları6.494.662 -3.357.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.117.767Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.117.767Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 2.117.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 2.117.767TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.631.677 -2.849.931Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.862.985 -1.610.059Ana Ortaklık Payları6.494.662 -1.239.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937026BIST