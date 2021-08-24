***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.545.697 1.545.697 -3.340.704 -1.795.007Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 1.545.697 27.530.839 31.554.736 59.085.575Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557Transferler9.967.080 -9.967.080Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.870.805 5.870.805 -6.282.860 -412.055Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış543.019 26.485 26.493 26.493Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)543.019 543.019Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.229 2.876.229 -12.604.697 5.870.805 42.446.840 27.595.174 70.042.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.655.387 -25.053.542Dönem Karı (Zararı)-412.055 -1.795.007Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-412.055 -1.795.007Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.063.922 6.465.279Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 617.992 400.849Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 1.054.621 225.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.054.621 225.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.035.859 6.541.453Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.877.495 -1.861.218Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.913.354 8.402.671Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 2.588.181 -962.512Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 2.588.181 -962.512Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -662.021 -126.498İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -662.021 -126.498Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.429.290 386.374Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.768.825 -32.269.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -79.959.071 -41.447.235İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -79.959.071 -41.447.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.551.046 -5.211.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.551.046 -5.211.524Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -517.567 -30.153Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.491.019 13.888.824İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 2.724.689 382.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 85.766.330 13.505.926Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)83.747 -334.122Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.130.638 -525.081İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -7.130.638 -525.081Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler250.289 1.389.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)250.289 1.389.991Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.420.692 -27.599.028Alınan Faiz2.902.480 1.845.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -62.907 -108.481Vergi İadeleri (Ödemeleri)-604.878 808.112YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.943.276 31.592.458Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri663.270 1.766.290Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-23.115.907 23.697.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.332.348 -637.041Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -167.462 -213.077Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.164.886 -423.964Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -158.291 -184.649Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.250.000Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -1.300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.811.629 4.394.405Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri26.493 11.749.772Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri60.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-50.000.000Ödenen Faiz-13.838.122 -7.355.367YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.518 10.933.321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.518 10.933.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.554.598 10.427.972DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.455.080 21.361.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 24.460.525 24.585.029Finansal Yatırımlar6 30.651.458 10.243.983Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 27.616.950 7.209.475Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 27.616.950 7.209.475Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 253.677.069 173.717.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,29 267.246 239.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 253.409.823 173.478.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 644.525 440.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 644.525 440.353Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler10 853.163 497.128İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 853.163 497.128Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,26 60.251Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM310.286.740 209.544.743TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.286.740 209.544.743DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 7.860.233 11.615.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.860.233 11.615.451Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.419.337 1.757.317Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 81.814.291 81.656.000Maddi Duran Varlıklar14 664.147 592.514Binalar14 174.485 178.022Tesis, Makine ve Cihazlar14 38.402 32.539Mobilya ve Demirbaşlar14 449.334 377.767Özel Maliyetler14 1.926 4.186Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.322.605 1.679.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.322.605 1.679.879Peşin Ödenmiş Giderler10 161.532 192.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 161.532 192.244Ertelenmiş Vergi Varlığı26 711.426 0Diğer Duran Varlıklar12 1.314.393 1.372.438İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.314.393 1.372.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR97.267.964 98.865.843TOPLAM VARLIKLAR407.554.704 308.410.586KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 89.888.451 86.783.546İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 89.888.451 86.783.546Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 89.888.451 86.783.546İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 60.000.000 50.029.673İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 60.000.000 50.029.673Banka Kredileri7 60.000.000 50.029.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar8 171.839.056 83.348.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,29 3.449.439 724.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 168.389.617 82.623.287Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 941.027 857.280Diğer Borçlar9 6.731.447 13.862.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.731.447 13.862.086Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 3.564.196Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM332.964.177 234.880.622TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER332.964.177 234.880.622UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.548.513 3.556.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.548.513 3.556.798Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü88.609Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.548.513 3.645.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER337.512.690 238.526.029ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.446.840 36.006.523Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)86.778 86.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.715.086 2.172.067Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.715.086 2.172.067Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.715.086 2.172.067Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.043.937 3.043.937Yasal Yedekler20 3.043.937 3.043.937Diğer Yedekler2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -12.604.689 -22.598.262Net Dönem Karı veya Zararı5.870.805 9.967.080Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.595.174 33.878.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.042.014 69.884.557TOPLAM KAYNAKLAR407.554.704 308.410.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 246.302.963 282.272.927 177.923.686 113.487.397Satışların Maliyeti21 -207.224.473 -265.596.039 -156.313.342 -102.179.300TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.078.490 16.676.888 21.610.344 11.308.097BRÜT KAR (ZARAR)39.078.490 16.676.888 21.610.344 11.308.097Genel Yönetim Giderleri22,23 -26.308.262 -13.549.785 -14.394.650 -5.361.216Pazarlama Giderleri22,23 -3.646.882 -2.205.250 -1.583.538 -1.106.322Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -2.417 -4.372 -1.450 -2.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 8.896.620 4.921.020 834.085 2.307.486Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.824.213 -18.270 -1.759.096 196.936ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.193.336 5.820.231 4.705.695 7.342.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 662.021 126.500 8.563 258.751FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.855.357 5.946.731 4.714.258 7.601.732Finansman Giderleri25 -13.838.122 -7.355.364 -7.073.870 -3.701.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.017.235 -1.408.633 -2.359.612 3.899.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.429.290 -386.374 -1.684.120 -727.097Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -3.659.819 -2.343.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 230.529 -386.374 659.745 -727.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-412.055 -1.795.007 -4.043.732 3.172.691DÖNEM KARI (ZARARI)-412.055 -1.795.007 -4.043.732 3.172.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.282.860 -3.340.704 -3.419.875 -1.730.644Ana Ortaklık Payları5.870.805 1.545.697 -623.857 4.903.335Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-412.055 -1.795.007 -4.043.732 3.172.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.282.860 -3.340.704 -3.419.875 -1.730.644Ana Ortaklık Payları5.870.805 1.545.697 -623.857 4.903.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960282BIST