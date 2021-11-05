***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.155.712 7.155.712 -5.098.099 2.057.613Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 7.155.712 33.140.854 29.797.341 62.938.195Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.524 33.878.034 69.884.558Transferler9.967.080 -9.967.080Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.679.863 10.679.863 -9.629.031 1.050.832Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26.493 26.493 26.493Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)543.019 543.019 543.019Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.937 2.876.229 -12.604.689 10.679.863 47.255.898 24.249.003 71.504.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.844.699 38.273.652Dönem Karı (Zararı)1.050.832 2.057.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.050.832 2.057.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14,15 24.817.456 73.570.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 964.098 680.553Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 1.251.654 451.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.251.654 451.510Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.540.133 72.642.275Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.914.662 -2.644.067Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.454.795 75.286.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -330.936 -184.892Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -330.936 -184.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -1.138.803 -395.968İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.138.803 -395.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.531.310 377.411Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.368.063 -40.646.604Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -146.855.231 -43.092.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -146.855.231 -43.092.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.988.602 -6.099.576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.988.602 -6.099.576Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -188.453 -176.391Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.843.345 7.682.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,28 507.412 262.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 158.335.933 7.420.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)41.039 -72.014Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.732.179 -288.760İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -11.732.179 -288.760Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler270.940 1.399.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)270.940 1.399.779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.236.351 34.981.899Alınan Faiz3.939.323 2.611.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -110.934 -111.314Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.220.041 791.144YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.100.108 19.902.164Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-2.007.081 582.874Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-15.233.873 13.483.954Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.695.294 -905.664Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -188.158 -408.630Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.507.136 -497.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -163.860 -209.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 8.250.000Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 0 -1.300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.412.026 -93.486Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri26.493 11.749.772Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.038.010 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri60.038.010Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-50.000.000Ödenen Faiz-22.476.529 -11.843.258Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.667.435 58.082.330NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.667.435 58.082.330DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.554.598 10.427.972DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.887.163 68.510.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20.892.932 24.585.029Finansal Yatırımlar6 28.357.659 10.243.983Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.323.151 7.209.475Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar25.323.151 7.209.475Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 320.573.229 173.717.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,29 195.154 239.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 320.378.075 173.478.741Diğer Alacaklar9 735.874 440.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 735.874 440.353Peşin Ödenmiş Giderler10 522.648 497.128İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 522.648 497.128Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,26 4.368.305 60.251ARA TOPLAM375.450.647 209.544.743TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR375.450.647 209.544.743DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 9.331.328 11.615.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 9.331.328 11.615.451Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.896.120 1.757.317Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 81.819.860 81.656.000Maddi Duran Varlıklar14 635.742 592.514Binalar14 172.717 178.022Tesis, Makine ve Cihazlar14 35.334 32.539Mobilya ve Demirbaşlar14 425.800 377.767Özel Maliyetler14 1.891 4.186Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.369.082 1.679.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.369.082 1.679.879Peşin Ödenmiş Giderler10 162.933Ertelenmiş Vergi Varlığı26 711.341 0Diğer Duran Varlıklar1.293.742 1.564.682İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.293.742 1.564.682TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.220.148 98.865.843TOPLAM VARLIKLAR474.670.795 308.410.586KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 88.791.485 86.783.546İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 88.791.485 86.783.546Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 88.791.485 86.783.546Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 60.038.010 50.029.673İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 60.038.010 50.029.673Banka Kredileri7 60.038.010 50.029.673Ticari Borçlar8 242.191.382 83.348.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,29 1.232.162 724.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 240.959.220 82.623.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 898.319 857.280Diğer Borçlar9 2.129.906 13.862.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.129.906 13.862.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 4.419.273ARA TOPLAM398.468.375 234.880.622TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER398.468.375 234.880.622UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 4.697.519 3.556.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.697.519 3.556.798Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 88.609TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.697.519 3.645.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER403.165.894 238.526.029ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.255.898 36.006.523Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)86.778 86.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 2.715.086 2.172.067Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.715.086 2.172.067Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.715.086 2.172.067Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.043.937 3.043.937Yasal Yedekler20 3.043.937 3.043.937Diğer Yedekler2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -12.604.689 -22.598.262Net Dönem Karı veya Zararı10.679.863 9.967.080Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.249.003 33.878.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.504.901 69.884.557TOPLAM KAYNAKLAR474.670.795 308.410.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 494.317.973 375.171.653 248.015.010 92.898.726Satışların Maliyeti21 -436.867.871 -343.238.416 -229.643.398 -77.642.377TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.450.102 31.933.237 18.371.612 15.256.349BRÜT KAR (ZARAR)57.450.102 31.933.237 18.371.612 15.256.349Genel Yönetim Giderleri22,23 -38.995.001 -21.748.053 -12.686.739 -8.198.268Pazarlama Giderleri22,23 -5.233.938 -3.589.451 -1.587.056 -1.384.201Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -5.267 -7.602 -2.850 -3.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 12.055.052 7.317.910 3.158.432 2.396.890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 648.919 -23.729 2.473.132 -5.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.919.867 13.882.312 9.726.531 8.062.081Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.138.804 395.970 476.783 269.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.058.671 14.278.282 10.203.314 8.331.551Finansman Giderleri25 -22.476.529 -11.843.258 -8.638.407 -4.487.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.582.142 2.435.024 1.564.907 3.843.658Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.531.310 -377.411 -102.020 8.963Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -3.761.755 0 -101.936 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 230.445 -377.411 -84 8.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.050.832 2.057.613 1.462.887 3.852.621DÖNEM KARI (ZARARI)1.050.832 2.057.613 1.462.887 3.852.621Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.629.031 -5.098.099 -3.346.171 -1.757.395Ana Ortaklık Payları10.679.863 7.155.712 4.809.058 5.610.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.050.832 2.057.613 1.462.887 3.852.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.629.031 -5.098.099 -3.346.171 -1.757.395Ana Ortaklık Payları10.679.863 7.155.712 4.809.058 5.610.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975289BIST