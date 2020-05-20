***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2020 16:28
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020-.31.03.2020 dönemi Gelir Tablosu,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup ,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845941
BIST
16:27102.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 705,91
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:276,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:277,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:27382,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 382,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|8.311.512
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.653
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.592.419
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.629.541
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,33
|990.618.329
|% 4,30
|
|THYAO
|10,94
|593.046.318
|% 1,30
|
|ASELS
|29,66
|564.181.208
|% 1,58
|
|MGROS
|34,26
|533.887.870
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|518.916.191
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|222.419.252
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,19
|278.408.777
|% 3,57
|
|YYAPI
|0,67
|50.930.503
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,33
|990.618.329
|% 4,30
|
|AFYON
|2,85
|206.390.350
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3187
|8,3604
|% 0,57
|
|Frank
|7,0096
|7,0518
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,51
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.500
|3,00
|
|Tam
|2.541
|2.565
|3,10
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|627
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,56
|35,56
|0,91
|