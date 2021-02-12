***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 12:29
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020-.31.12.2020 dönemi Gelir Tablosu,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup ,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909301
BIST
13:501.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,83
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
13:507,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
13:508,5057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5027
13:50411,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,10
|Açılış
|: 411,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DARDL
|34,98
|6.035.099
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.844.337
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|44.649.955
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.676.815
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.360.980
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|709.593
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|840.778
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|7.471.383
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|3.929.129
|% -9,92
|
|PSDTC
|37,00
|3.791.006
|% -9,27
|
|SASA
|33,36
|947.824.002
|% 6,58
|
|KOZAL
|138,20
|896.358.956
|% 1,10
|
|GARAN
|10,00
|762.777.592
|% 0,60
|
|ESEN
|40,92
|539.244.777
|% -2,71
|
|KOZAA
|18,28
|469.126.596
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,53
|415.444.724
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|231.021.086
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,58
|465.974.724
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,39
|135.887.183
|% -2,11
|
|ODAS
|4,02
|369.350.228
|% -2,66
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0226
|7,0262
|% 0,01
|
|Euro
|8,5011
|8,5057
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,6627
|9,7111
|% -0,15
|
|Frank
|7,8421
|7,8893
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8682
|1,8775
|% 0,04
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-5,76
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.735
|2.777
|-33,00
|
|Tam
|2.719
|2.788
|-39,23
|
|Yarım
|1.314
|1.349
|-18,98
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,49
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,04
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|