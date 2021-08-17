***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 12:40
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-30/06/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021-.30.06.2021 dönemi Gelir Tablosu,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup ,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958566
BIST
13:011.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:018,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3861
13:019,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0682
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
13:01484,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:01
|IZFAS
|7,50
|5.178.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|PENTA
|78,70
|30.091.834
|% 9,53
|
|ADESE
|1,39
|18.861.632
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,88
|128.434.659
|% 7,48
|
|IDEAS
|41,32
|1.682.137
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.197.545
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,84
|8.777.263
|% -6,89
|
|YUNSA
|11,10
|6.209.181
|% -4,56
|
|GARAN
|9,34
|672.638.142
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|539.503.537
|% 1,00
|
|ARCLK
|34,00
|420.160.114
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,28
|385.253.157
|% 0,49
|
|SISE
|8,75
|295.981.750
|% 1,27
|
|PETKM
|6,08
|539.503.537
|% 1,00
|
|GARAN
|9,34
|672.638.142
|% -0,64
|
|MRGYO
|1,10
|66.612.949
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,52
|131.433.857
|% -0,79
|
|KRDMD
|8,28
|385.253.157
|% 0,49
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3965
|8,3988
|% -0,65
|
|Euro
|9,8955
|9,9004
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,5772
|11,6352
|% -0,78
|
|Frank
|9,1969
|9,2523
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2363
|2,2475
|% -0,50
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,10
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|0,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,01
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,23
|