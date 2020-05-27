***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2020 18:43
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,30-3,41 fiyat aralığından 415311 adet alım, 1089577 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 21/05/2020 tarihi itibariyle %5,59 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/05/2020 415.311 1.089.577 674.266 2.002.825 1.328.559 % 8,43 % 8,43 % 5,59 % 5,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847031
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0524
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05371,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,30
|Açılış
|: 371,95
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2709
|8,3124
|% 0,32
|
|Frank
|6,9650
|7,0069
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,26
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|12,40
|
|Tam
|2.483
|2.506
|12,90
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|-1,00
|