***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.05.2020 18:36
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,24-3,45 fiyat aralığından 536082 adet alım, 960095 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 22/05/2020 tarihi itibariyle %3,81 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/05/2020 536.082 960.095 424.013 1.328.559 904.546 % 5,59 % 5,59 % 3,81 % 3,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847436
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0857
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5456
En Düşük
7,4416
18:00377,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,08
|Açılış
|: 377,44
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3735
|8,4155
|% 1,13
|
|Frank
|7,0366
|7,0790
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8102
|1,8193
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,67
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.481
|34,80
|
|Tam
|2.521
|2.557
|47,20
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,50
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,15
|35,15
|0,55
|