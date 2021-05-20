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***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

20.05.2021 18:12



***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2021
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.31/03/2021 SORUMLULUK BEYANI
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 20 /05 /2021
KARAR SAYISI : 2021/4
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Şirketimizce hazırlanan ve  bağımsız denetime  tabi tutulmayan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1.sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama       Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan       dipnotları ile birlikte Konsolide  finansal durum tablosu ,kapsamlı gelir tablosu,nakit akış tablosu ve       özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
a)       Tarafımızca incelendiğini,
 
b)      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın       Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca  finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve  işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
 
 
 
 
Korhan KURDOĞLU                           Elmas Melih ARAZ                                    Z.Murat DEMİREL             
                                                            
Yönetim Kurulu Başkanı                      Finansal Raporlamadan Sorumlu                Yönetim Krl.Üyesi               Yönetim Kurulu Üyesi                                Genel Müdür        




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937028


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Tam 3.323 3.409 1,23  
Yarım 1.606 1.649 0,59  
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