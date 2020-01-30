***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.01.2020 19:27
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,00-4,08 fiyat aralığından 574707 adet alım, 59707 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 28/01/2020 tarihi itibariyle %17,18 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/01/2020 574.707 59.707 515.000 3.564.990 4.079.990 % 15,01 % 15,01 % 17,18 % 17,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815668
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 303,71
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8028
|7,8419
|% 0,95
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% 0,86
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,61
|57,61
|-1,30
|