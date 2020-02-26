***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2020 09:02
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,74-3,74 fiyat aralığından 25000 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 24/02/2020 tarihi itibariyle %28,26 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/02/2020 25.000 25.000 6.686.237 6.711.237 % 28,15 % 28,15 % 28,26 % 28,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821604
BIST
11:54113.885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -479,91
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.849
11:546,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:546,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,6990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7076
En Düşük
6,6789
11:54327,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,00
|Açılış
|: 327,02
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,19
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,67
|26.112.562
|% 15,32
|
|OYAYO
|2,94
|13.127.693
|% 14,84
|
|ALGYO
|20,16
|185.260.494
|% 14,16
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|TSPOR
|6,00
|23.204.786
|% -6,40
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|BJKAS
|2,75
|8.883.987
|% -5,82
|
|ASELS
|29,66
|1.011.284.521
|% 1,78
|
|THYAO
|13,11
|838.400.612
|% -2,74
|
|ODAS
|2,19
|217.220.733
|% 0,46
|
|ALGYO
|20,16
|185.260.494
|% 14,16
|
|IPEKE
|10,70
|176.912.692
|% 4,29
|
|ODAS
|2,19
|217.220.733
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|122.763.195
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|151.935.475
|% 1,03
|
|THYAO
|13,11
|838.400.612
|% -2,74
|
|IHLAS
|0,84
|34.007.566
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9641
|8,0040
|% 0,04
|
|Frank
|6,2981
|6,3361
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6359
|1,6441
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|24,42
|
|Altın Gr.
|327
|327
|4,00
|
|Cumhuriyet
|2.165
|2.197
|3,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|14,34
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|6,94
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|0,05
|
|B. Petrol
|53,58
|53,58
|-0,68
|
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