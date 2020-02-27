***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.02.2020 08:51
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,76-3,82 fiyat aralığından 90555 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 25/02/2020 tarihi itibariyle %28,64 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/02/2020 90.555 90.555 6.711.237 6.801.792 % 28,26 % 28,26 % 28,64 % 28,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821917
BIST
11:02114.217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -953,88
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:026,1637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:026,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7452
En Düşük
6,6963
11:02326,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,63
|Açılış
|: 326,66
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|53,55
|13.079.885
|% 16,11
|
|HATEK
|11,04
|10.918.123
|% 13,46
|
|OYAYO
|3,33
|25.675.998
|% 13,27
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|16.239
|% -6,39
|
|BJKAS
|2,62
|4.605.617
|% -5,76
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|IHEVA
|3,59
|775.358
|% -5,53
|
|THYAO
|12,87
|465.096.148
|% -2,79
|
|KRDMD
|2,88
|271.590.634
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,38
|223.668.725
|% 3,76
|
|ASELS
|28,52
|180.416.133
|% -1,66
|
|BRSAN
|12,70
|88.445.452
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,38
|223.668.725
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,88
|271.590.634
|% -1,03
|
|KARSN
|1,87
|82.048.032
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,54
|60.976.882
|% 1,32
|
|ADESE
|1,57
|56.664.948
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9354
|7,9752
|% 0,21
|
|Frank
|6,3047
|6,3426
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6370
|1,6452
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,99
|
|Altın Gr.
|326
|326
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,11
|52,11
|-0,70
|
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