***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2020 18:31
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,68-3,83 fiyat aralığından 135998 adet alım, 89651 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 02/03/2020 tarihi itibariyle %31,05 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/03/2020 135.998 89.651 46.347 7.327.746 7.374.093 % 30,85 % 30,85 % 31,05 % 31,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824307
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0225
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0589
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05320,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 320,47
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7617
|7,8006
|% -0,39
|
|Frank
|6,3326
|6,3708
|% -0,43
|
|Riyal
|1,6149
|1,6230
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,83
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,19
|52,19
|0,33
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
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17:59SAHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de