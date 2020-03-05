***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2020 18:30
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,79-3,90 fiyat aralığından 423855 adet alım, 460064 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 03/03/2020 tarihi itibariyle %30,90 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2020 423.855 460.064 46.347 7.374.093 7.337.884 % 31,05 % 31,05 % 30,9 % 30,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824664
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0828
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8575
En Düşük
6,7574
18:05325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 5,39
|Açılış
|: 325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8635
|7,9030
|% 0,86
|
|Frank
|6,4009
|6,4395
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6202
|1,6284
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|23,47
|
|Altın Gr.
|326
|327
|6,32
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,16
|