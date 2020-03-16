***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 19:57
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,39-3,64 fiyat aralığından 609357 adet alım, 611970 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 12/03/2020 tarihi itibariyle %16,07 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/03/2020 609.357 611.970 2.613 3.819.843 3.817.230 % 16,08 % 16,08 % 16,07 % 16,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829540
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1100
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4436
En Düşük
6,2780
18:057,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,1569
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2001
En Düşük
6,9931
18:05308,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,99
|Açılış
|: 308,40
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8531
|7,8925
|% 1,36
|
|Frank
|6,7776
|6,8184
|% 2,28
|
|Riyal
|1,7106
|1,7192
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|-38,38
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,93
|-1,83
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|-0,32
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-4,09
|
Seans Raporu
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