ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7950
|8,8391
|% 0,66
|Frank
|7,2560
|7,2997
|% -0,14
|Riyal
|1,8820
|1,8914
|% 0,71
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,84
|Altın Gr.
|388
|388
|2,87
|Cumhuriyet
|2.484
|2.542
|16,60
|Tam
|2.561
|2.604
|17,00
|Yarım
|1.242
|1.273
|8,30
|Çeyrek
|623
|637
|4,10
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,99
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,06
|B. Petrol
|30,69
|30,69
|3,49
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
- 17:59XU100 Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
- 17:59TKNSA Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
- 17:58SONME Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
- 17:57ALKIM Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem