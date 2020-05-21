***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2020 18:29
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,43-3,53 fiyat aralığından 264458 adet alım, 290311 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 18/05/2020 tarihi itibariyle %8,39 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/05/2020 264.458 290.311 25.853 2.019.590 1.993.737 % 8,5 % 8,5 % 8,39 % 8,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846350
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,99
|Açılış
|: 376,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2869
|8,3285
|% 0,00
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-23,83
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.471
|-31,40
|
|Tam
|2.506
|2.536
|-32,20
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,70
|
|Çeyrek
|611
|620
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|0,28
|