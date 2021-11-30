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***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.11.2021 09:11
***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

29/11/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak  3,58-3,62 fiyat aralığından 55.000  adet  alım   işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız   29/11/2021 tarihi itibariyle %3,92 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2021 55.000 55.000 875.545 930.546 % 3,69 % 3,69 % 3,92 % 3,92




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980183


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GUBRF 79,00 371.527.473 % 0,00  
HEKTS 11,73 418.035.454 % 0,00  
ISSEN 10,51 16.427.960 % 0,00  
TSGYO 2,77 26.577.982 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,8507 12,8545 % 0,30  
Euro 14,5701 14,6260 % 1,09  
Sterlin 17,0142 17,0995 % 0,11  
Frank 13,8534 13,9368 % 0,26  
Riyal 3,4059 3,4230 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 8,90  
Altın Gr. 742 742 6,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 -0,03  
Gümüş Gr. 9,44 9,45 0,03  
B. Petrol 71,25 71,25 -1,97  
Seans Raporu 18:05
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