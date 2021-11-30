***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 09:11
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29/11/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,58-3,62 fiyat aralığından 55.000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 29/11/2021 tarihi itibariyle %3,92 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2021 55.000 55.000 875.545 930.546 % 3,69 % 3,69 % 3,92 % 3,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980183
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
0
En Düşük
0
18:0512,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0382
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1571
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6260
En Düşük
14,2915
18:05738,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,55
|Açılış
|: 738,55
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8507
|12,8545
|% 0,30
|
|Euro
|14,5701
|14,6260
|% 1,09
|
|Sterlin
|17,0142
|17,0995
|% 0,11
|
|Frank
|13,8534
|13,9368
|% 0,26
|
|Riyal
|3,4059
|3,4230
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|8,90
|
|Altın Gr.
|742
|742
|6,69
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,03
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem