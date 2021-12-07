***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.12.2021 09:47
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
6.12.2021
Alım
5,000
3.996
19,980.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981340
BIST
12:361.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,44
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:3613,7006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0970
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:3615,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1353
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:36783,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -5,80
|Açılış
|: 783,47
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:34
|INTEM
|66,00
|26.182.768
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|4.626.272
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.788.137
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|8.671.022
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,25
|169.523.857
|% -8,16
|
|MEGAP
|7,21
|64.125.535
|% -6,49
|
|SISE
|13,88
|1.634.920.466
|% 4,05
|
|KRDMD
|9,60
|1.308.002.678
|% 3,23
|
|THYAO
|19,30
|1.055.250.454
|% 3,26
|
|GARAN
|11,81
|1.049.476.643
|% -0,25
|
|ASELS
|22,74
|812.662.275
|% 0,89
|
|ODAS
|1,67
|296.269.801
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,52
|546.474.400
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,60
|1.308.002.678
|% 3,23
|
|SISE
|13,88
|1.634.920.466
|% 4,05
|
|TSKB
|1,63
|185.033.346
|% 0,00
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6957
|13,7006
|% -0,70
|
|Euro
|15,4268
|15,4445
|% -0,87
|
|Sterlin
|18,0580
|18,1485
|% -0,97
|
|Frank
|14,7121
|14,8007
|% -0,92
|
|Riyal
|3,6319
|3,6501
|% -0,94
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,85
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|-46,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,48
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,01
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|1,56
|