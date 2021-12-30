***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.12.2021 09:38
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
29.12.2021
A
22,000
3.58
78,740.00
29.12.2021
S
1,000
3.63
3,630.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987032
BIST
10:561.899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.887
10:5612,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0964
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
13,4284
En Düşük
12,4337
10:5614,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1116
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
15,2261
En Düşük
14,1123
10:56725,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -8,88
|Açılış
|: 725,99
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler10:56
|PSDTC
|27,82
|19.502.421
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|19.502.421
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|19.502.421
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|19.502.421
|% 9,96
|
|AYGAZ
|25,54
|36.779.442
|% 8,87
|
|DOBUR
|68,65
|1.409.453
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|32.492.754
|% -9,95
|
|BRKO
|0,95
|166.405
|% -5,94
|
|OYYAT
|43,88
|5.941.689
|% -5,14
|
|NUGYO
|5,45
|12.334.887
|% -4,39
|
|EREGL
|29,26
|615.998.332
|% -0,07
|
|GARAN
|11,52
|585.313.554
|% 0,70
|
|SISE
|13,82
|427.972.738
|% -0,22
|
|SASA
|53,85
|381.940.877
|% 0,94
|
|THYAO
|21,04
|344.865.269
|% -0,19
|
|YKBNK
|3,51
|185.728.625
|% 1,45
|
|GARAN
|11,52
|585.313.554
|% 0,70
|
|ODAS
|1,32
|54.822.473
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,20
|88.628.259
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,83
|98.640.648
|% 0,35
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7029
|12,7556
|% 0,76
|
|Euro
|14,3860
|14,4987
|% 0,78
|
|Sterlin
|16,8637
|16,9483
|% -0,95
|
|Frank
|13,6504
|13,7326
|% -1,03
|
|Riyal
|3,3359
|3,3526
|% -0,81
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-7,08
|
|Altın Gr.
|733
|733
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,22
|9,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-0,13
|