***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.01.2022 09:34
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
5.01.2022
A
19,760
3.68
72,767.60
5.01.2022
S
13,761
3.67
50,498.70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989195
BIST
10:502.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:5013,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0870
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:5015,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0935
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:50797,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,87
|Açılış
|: 797,73
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:48
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.381.336
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|RALYH
|12,87
|20.285.780
|% 7,16
|
|AYGAZ
|25,64
|25.558.185
|% 5,51
|
|ELITE
|22,04
|43.916.049
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,07
|28.716.994
|% -9,59
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|RHEAG
|1,90
|218.447
|% -3,55
|
|THYAO
|24,68
|880.009.080
|% 3,26
|
|EREGL
|30,62
|541.683.891
|% -0,78
|
|SISE
|14,51
|476.889.971
|% 0,69
|
|PETKM
|9,12
|445.290.534
|% 3,17
|
|KRDMD
|10,23
|348.394.133
|% -0,68
|
|PETKM
|9,12
|445.290.534
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,49
|152.806.824
|% -0,57
|
|ODAS
|1,37
|54.489.302
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,28
|86.007.249
|% -0,44
|
|THYAO
|24,68
|880.009.080
|% 3,26
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7490
|13,7619
|% 0,69
|
|Euro
|15,5322
|15,5639
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,5590
|18,6521
|% 0,60
|
|Frank
|14,9316
|15,0216
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6603
|3,6786
|% 0,97
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-8,48
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,32
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|-0,46
|