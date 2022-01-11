***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.01.2022 09:35
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
10.01.2022
A
7,500
3.90
29,273.76
10.01.2022
S
10,896
3.94
42,949.40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992625
BIST
11:572.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,29
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.031
11:5713,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0227
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
11:5715,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0695
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7457
En Düşük
15,5189
11:57804,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,36
|Açılış
|: 804,71
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:57
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,21
|17.824.415
|% 8,03
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|ORCAY
|35,54
|6.892.575
|% 7,70
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,10
|41.128.008
|% -5,83
|
|YAPRK
|31,60
|26.096.578
|% -4,24
|
|IHAAS
|9,78
|1.423.890
|% -4,12
|
|HUBVC
|10,34
|11.716.727
|% -3,72
|
|KRDMD
|12,32
|2.440.809.120
|% 6,67
|
|THYAO
|26,56
|1.847.077.556
|% -0,52
|
|EREGL
|30,96
|1.430.898.411
|% 1,51
|
|GARAN
|11,74
|602.134.419
|% 0,00
|
|SISE
|14,97
|541.499.570
|% 0,47
|
|KRDMD
|12,32
|2.440.809.120
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,71
|431.005.737
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,38
|244.451.165
|% -1,65
|
|THYAO
|26,56
|1.847.077.556
|% -0,52
|
|DOHOL
|3,10
|209.385.857
|% 0,32
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8206
|13,8435
|% 0,16
|
|Euro
|15,6921
|15,7281
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,7634
|18,8575
|% 0,28
|
|Frank
|14,8893
|14,9790
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6731
|3,6915
|% 0,07
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|8,56
|
|Altın Gr.
|807
|807
|6,27
|
|Cumhuriyet
|5.355
|5.435
|44,00
|
|Tam
|5.325
|5.460
|40,27
|
|Yarım
|2.574
|2.641
|19,47
|
|Çeyrek
|1.291
|1.320
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,11
|0,11
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,72
|